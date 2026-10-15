Ambedkar Nagar News: लंबी दौड़ में प्रीति और जाह्नवी का दबदबा

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1500 मीटर सीनियर बालिका वर्ग में जलालपुर की प्रीति और जूनियर वर्ग में जाह्नवी प्रथम रहीं। सीनियर बालक वर्ग में राजेसुल्तानपुर के समीप और जूनियर वर्ग में अकबरपुर के हिमांशु ने बाजी मारी। 3000 मीटर सीनियर बालिका वर्ग में प्रीति और जूनियर वर्ग में जाह्नवी ने फिर पहला स्थान हासिल किया। सीनियर बालक वर्ग में नाऊसांडा के अनुराग पाल प्रथम रहे।200 मीटर सीनियर बालिका वर्ग में अकबरपुर की गायत्री, जूनियर में जलालपुर की शालिनी और सब जूनियर में जलालपुर की संध्या ने पहला स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में अकबरपुर के आजम, राजेसुल्तानपुर के शिवम यादव और कटेहरी के सिराज अली अपने-अपने आयु वर्ग में प्रथम रहे।400 मीटर सीनियर बालिका वर्ग में अकबरपुर की सोनाक्षी, जूनियर में कटेहरी की लक्ष्मी और सब जूनियर में सोनाक्षी ने बाजी मारी। 100 मीटर दौड़ के सीनियर वर्ग में अकबरपुर की गायत्री, जूनियर में जलालपुर की शालिनी सिंह और सब जूनियर में राजेसुल्तानपुर की वंदना प्रथम रहीं।चक्का और गोला फेंक में भी दिखाया दमखमचक्का फेंक सीनियर बालक वर्ग में किछौछा के सत्यम और जूनियर वर्ग में नाऊसांडा के समीर अहमद प्रथम रहे। गोला फेंक सीनियर वर्ग में राजेसुल्तानपुर के तरुण गौड़, जूनियर में समीर अहमद और सब जूनियर में नाऊसांडा के युवराज ने पहला स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग की चक्का फेंक स्पर्धा में हंसवर की सपना, टांडा की मीनाक्षी और बेसिक वर्ग की काजोल अपने-अपने वर्ग में प्रथम रहीं। डीआईओएस कौस्तुभ सिंह और क्रीड़ा सचिव अजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार को पुरस्कार वितरण के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा। इस दौरान संयोजक एवं जीआईसी अकबरपुर के प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप यादव, जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी सहित शिक्षक और शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे।