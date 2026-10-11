Ambedkar Nagar News: तीन घंटे गुल रही सात बिजली घरों की बिजली

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इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला न्यायालय, सूरापुर, बलया जगदीशपुर, कल्यानपुर, मरैला और दरगाह बिजली घरों की आपूर्ति सुबह 10 बजे बंद कर दी गई। इस दौरान बिजलीकर्मियों ने तारों पर लटक रही पेड़ की टहनियों की छंटाई की। साथ ही जर्जर बिजली तारों की मरम्मत और अन्य जरूरी अनुरक्षण कार्य किए गए। दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से उपभोक्ताओं को दैनिक कामकाज निपटाने में दिक्कत हुई।विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट के निकट लंबे समय से टूटे लोहे के बिजली खंभों को जेसीबी की मदद से हटवाकर ठीक कराया गया। इसके अलावा क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों को बदलने का काम भी किया गया। विभाग का कहना है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनुरक्षण कार्य जरूरी है। हालांकि, इसके चलते उपभोक्ताओं को कुछ समय के लिए परेशानी झेलनी पड़ी।