Ambedkar Nagar News: तीन घंटे गुल रही सात बिजली घरों की बिजली
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:34 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:34 PM IST
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अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र में बिजली विभाग के अनुरक्षण कार्य के चलते रविवार को सात बिजली घरों की आपूर्ति तीन घंटे तक बाधित रही। इससे एक लाख से अधिक आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ा। नवरात्र के पहले दिन और रविवार की छुट्टी होने के कारण अधिकांश लोग घरों में थे। लंबे समय तक बिजली न रहने से घरों के इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गए।
इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला न्यायालय, सूरापुर, बलया जगदीशपुर, कल्यानपुर, मरैला और दरगाह बिजली घरों की आपूर्ति सुबह 10 बजे बंद कर दी गई। इस दौरान बिजलीकर्मियों ने तारों पर लटक रही पेड़ की टहनियों की छंटाई की। साथ ही जर्जर बिजली तारों की मरम्मत और अन्य जरूरी अनुरक्षण कार्य किए गए। दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से उपभोक्ताओं को दैनिक कामकाज निपटाने में दिक्कत हुई।
विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट के निकट लंबे समय से टूटे लोहे के बिजली खंभों को जेसीबी की मदद से हटवाकर ठीक कराया गया। इसके अलावा क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों को बदलने का काम भी किया गया। विभाग का कहना है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनुरक्षण कार्य जरूरी है। हालांकि, इसके चलते उपभोक्ताओं को कुछ समय के लिए परेशानी झेलनी पड़ी।
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इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला न्यायालय, सूरापुर, बलया जगदीशपुर, कल्यानपुर, मरैला और दरगाह बिजली घरों की आपूर्ति सुबह 10 बजे बंद कर दी गई। इस दौरान बिजलीकर्मियों ने तारों पर लटक रही पेड़ की टहनियों की छंटाई की। साथ ही जर्जर बिजली तारों की मरम्मत और अन्य जरूरी अनुरक्षण कार्य किए गए। दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बाधित रहने से उपभोक्ताओं को दैनिक कामकाज निपटाने में दिक्कत हुई।
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विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट के निकट लंबे समय से टूटे लोहे के बिजली खंभों को जेसीबी की मदद से हटवाकर ठीक कराया गया। इसके अलावा क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों को बदलने का काम भी किया गया। विभाग का कहना है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनुरक्षण कार्य जरूरी है। हालांकि, इसके चलते उपभोक्ताओं को कुछ समय के लिए परेशानी झेलनी पड़ी।
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