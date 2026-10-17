फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Police have filed a final report in the case of Ajay's death.

Ambedkar Nagar News: अजय की मौत के मामले में पुलिस ने लगाई फाइनल रिपोर्ट

Sat, 17 Oct 2026 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
Police have filed a final report in the case of Ajay's death.
अंबेडकरनगर। महरुआ क्षेत्र के अतरौरा निवासी अजय कुमार की जेल में हुई मौत के मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। पुलिस ने विवेचना में आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने का हवाला दिया है। सीजेएम कोर्ट में निगरानी याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि 12 अक्तूबर को अंतिम रिपोर्ट तैयार कर पर्यवेक्षण के लिए सीओ भीटी कार्यालय भेज दी गई है।
विज्ञापन

अजय की मां शिवकुमारी ने बेटे की मौत को हत्या बताते हुए 20 अप्रैल 2025 को न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें अनिल कुमार निवासी चपरा महमदपुर, महरुआ के तत्कालीन थानाध्यक्ष, एसडीएम भीटी और जेल अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया था।
विज्ञापन

शिवकुमारी के अनुसार, 28 मार्च 2025 की रात अजय और अनिल के बीच कहासुनी हुई थी। अगले दिन अनिल ने कथित तौर पर इसका ऑडियो वायरल कर दिया। इसी आधार पर पुलिस ने 29 मार्च को अजय को गिरफ्तार कर एसडीएम भीटी की अदालत में पेश किया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जहां 30 मार्च की रात उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर फरवरी 2026 में महरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद शिवकुमारी ने सीजेएम कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की। आठ अक्तूबर को अदालत ने पुलिस डायरी तलब की थी। शनिवार को इंस्पेक्टर भीटी केबी सिंह की ओर से दाखिल जवाब में बताया गया कि विवेचना के दौरान वादिनी और गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की गई। चिकित्सकों समेत अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक, जेल कर्मियों के संबंध में डीआईजी जेल शैलेंद्र कुमार मैत्रेय की जांच में भी लापरवाही या दोष सामने नहीं आया। इसी आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed