Ambedkar Nagar News: ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान

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गंगा-सतलज एक्सप्रेस डाउन दो घंटे 37 मिनट और दून एक्सप्रेस दो घंटे 20 मिनट विलंबित रही। नेपालगंज रोड इंटरसिटी सवा दो घंटे से अधिक, गंगा-सतलज एक्सप्रेस अप करीब डेढ़ घंटे और वाराणसी सिटी-साबरमती एक्सप्रेस व लखनऊ इंटरसिटी लगभग एक घंटे देरी से चलीं। जम्मूतवी एक्सप्रेस भी आधे घंटे से अधिक देरी से पहुंची।अकबरपुर के रम्मनपुर निवासी महेंद्र ने बताया कि उन्हें लखनऊ पहुंचकर जरूरी काम करना था, लेकिन ट्रेन की देरी से उनकी योजना प्रभावित हो गई। वहीं, धनबाद जाने के लिए स्टेशन पहुंचे अलीगंज के ब्राहिमपुर निवासी वीरेंद्र ने बताया कि ट्रेन के विलंब से उनका सफर देर से शुरू हुआ। इससे गंतव्य तक पहुंचने का समय भी प्रभावित हुआ। स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से ट्रेनें देरी से आ रही हैं।