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Ambedkar Nagar News: आईटीआई टांडा में रिक्त सीटों पर प्रवेश का मौका

Fri, 09 Oct 2026 10:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:47 PM IST
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Opportunity for admission to vacant seats at ITI Tanda
अंबेडकरनगर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) टांडा में प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बाद विभिन्न व्यवसायों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए नए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए छह से 11 अक्तूबर तक परिषद की वेबसाइट खोली गई है।
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संस्थान के प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार दुबे ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद फाॅर्म के साथ सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर 12 अक्तूबर तक संस्थान कार्यालय में संबंधित पटल पर जमा करना अनिवार्य है। (संवाद)
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