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Ambedkar Nagar News: दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकाला

Sun, 11 Oct 2026 10:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:36 PM IST
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Married woman harassed for dowry and turned out of the house.
अंबेडकरनगर। जहांगीरगंज क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता प्रियंका को प्रताड़ित कर घर से निकालने के आरोप में पति प्रमोद विश्वकर्मा समेत पांच ससुरालीजनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रियंका का विवाह 8 मई 2025 को प्रमोद विश्वकर्मा से हुआ था। शादी में मायके पक्ष ने बाइक, सोने के जेवर और एक लाख रुपये नकद दिए थे।
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ससुराल पहुंचते ही पति प्रमोद, जेठ अखिलेश, मनोज, देवर विनोद और जेठानी रोली ने तीन लाख रुपये व बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज न मिलने पर 7 मार्च 2026 को प्रियंका की पिटाई की गई और खाना-पानी बंद कर दिया गया। 22 मार्च को उसके सभी जेवर लेकर उसे घर से निकाल दिया गया। सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। (संवाद)
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