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अखिलेश को हमारी नहीं, खुद अपनी चिंता सता रही : राजभर

Sat, 10 Oct 2026 10:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:53 PM IST
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Its not us, but Akhileshs own worries that are troubling him: Rajbhar
अंबेडकरनगर। एकलव्य स्टेडियम में शनिवार को राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को उनकी चिंता सता रही है। वह जो कर रहे हैं, उससे उनका ही नुकसान हो रहा है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं।
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अयोध्या में भागवत कथा के दौरान सपा के समर्थन में हुई नारेबाजी पर राजभर ने सवाल उठाए। कहा कि लोग कथा सुनने आए थे, राजनीतिक भाषण सुनने नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन और हनुमानगढ़ी नहीं जाने को लेकर भी टिप्पणी की।
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राज्यसभा चुनाव में भाजपा के आठवें प्रत्याशी को लेकर उठे सवालों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने वाले सपा के एक राज्यसभा सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा कोई दूसरा नेता करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन पर राजभर ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने चुनावी हार के लिए आयोग को जिम्मेदार ठहराने पर सवाल उठाया। दावा किया कि जनता विपक्ष को नकार रही है।
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एशियाई खेलों में जिले के खिलाड़ियों की शून्य भागीदारी और तैराकी प्रतियोगिता के कम प्रचार पर मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रतियोगिता की सूचना सभी को दी गई थी।
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