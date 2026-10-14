Ambedkar Nagar News: समरीन की मौत के मामले में अकबरपुर में छानबीन

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बताया जा रहा है कि अवनीश के पिता की अकबरपुर में नगर पालिका के निकट मशीनरी की बड़ी दुकान है। इनका आवास भी शहर में है। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में अवनीश का ननिहाल और पैतृक घर भी है। अवनीश ज्यादातर अपने ननिहाल में ही रहता था। बीते सोमवार की रात अवनीश अपनी महिला मित्र के साथ लखनऊ के होटल में था। यही से होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत हो गई थी।इसके बाद से ही पुलिस अवनीश को तलाश कर रही है। जांच के दौरान युवक का संबंध अंबेडकरनगर से होने की बात सामने आई है। इसके बाद लखनऊ पुलिस के इनपुट के आधार पर अकबरपुर पुलिस ने यहां भी छानबीन की है। दुकान से लेकर घर तक दबिश दी गई लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया है। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने छानबीन की है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है।