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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के दर्द से चार महीने तक तड़पी मासूम, तोड़ा दम

Sat, 17 Oct 2026 10:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:54 PM IST
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Innocent child suffered for four months from the trauma of rape, then succumbed.
अंबेडकरनगर। बेवाना क्षेत्र में दुष्कर्म की पीड़ा से चार माह तक जूझने के बाद छह वर्षीय मासूम की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर ले गए थे। यहां शाम करीब चार बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक, पिछले छह दिनों से वह खाना नहीं खा पा रही थी। उसके शरीर में सूजन आ गई थी और त्वचा पर कालापन बढ़ने लगा था। मामले का आरोपी गोलू उर्फ वीरू पहले से जेल में निरुद्ध है।
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परिजनों के अनुसार, 27 जून 2026 को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गोलू उर्फ वीरू उसे टॉफी-चॉकलेट दिलाने का लालच देकर ऐसे घर में ले गया, जहां उस समय कोई नहीं था। कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। बच्ची रक्तस्राव से पीड़ित थी और आरोपी भी वहां मौजूद था। बच्ची ने परिजनों को अपने साथ गलत काम किए जाने की बात बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को पकड़ लिया था।
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छह दिन चला था इलाज, फिर बिगड़ती गई हालत : घटना के बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब छह दिन इलाज के बाद हालत में सुधार होने पर उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसकी तकलीफ बनी रही। परिजनों के मुताबिक, बच्ची लगातार दर्द से परेशान थी। पिछले छह दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई। शरीर में सूजन आने के साथ त्वचा काली पड़ने लगी और उसने खाना-पीना भी छोड़ दिया। बुधवार को परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण वापस लौटना पड़ा। बृहस्पतिवार को दोबारा अस्पताल पहुंचने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया। वहां भर्ती कराने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई।
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लुधियाना में फल बेचता था आरोपी : आरोपी गोलू उर्फ वीरू की उम्र करीब 24 वर्ष बताई गई है। परिजनों के मुताबिक, वह पंजाब के लुधियाना में फल बेचने का काम करता था और होली के समय गांव आया था। घटना के बाद से वह जेल में निरुद्ध है। बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसरा है। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि बच्ची की मौत की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगी।
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