Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के दर्द से चार महीने तक तड़पी मासूम, तोड़ा दम

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परिजनों के अनुसार, 27 जून 2026 को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गोलू उर्फ वीरू उसे टॉफी-चॉकलेट दिलाने का लालच देकर ऐसे घर में ले गया, जहां उस समय कोई नहीं था। कुछ देर बाद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। बच्ची रक्तस्राव से पीड़ित थी और आरोपी भी वहां मौजूद था। बच्ची ने परिजनों को अपने साथ गलत काम किए जाने की बात बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को पकड़ लिया था।छह दिन चला था इलाज, फिर बिगड़ती गई हालत : घटना के बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब छह दिन इलाज के बाद हालत में सुधार होने पर उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसकी तकलीफ बनी रही। परिजनों के मुताबिक, बच्ची लगातार दर्द से परेशान थी। पिछले छह दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई। शरीर में सूजन आने के साथ त्वचा काली पड़ने लगी और उसने खाना-पीना भी छोड़ दिया। बुधवार को परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण वापस लौटना पड़ा। बृहस्पतिवार को दोबारा अस्पताल पहुंचने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया। वहां भर्ती कराने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई।लुधियाना में फल बेचता था आरोपी : आरोपी गोलू उर्फ वीरू की उम्र करीब 24 वर्ष बताई गई है। परिजनों के मुताबिक, वह पंजाब के लुधियाना में फल बेचने का काम करता था और होली के समय गांव आया था। घटना के बाद से वह जेल में निरुद्ध है। बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसरा है। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि बच्ची की मौत की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगी।