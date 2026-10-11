Ambedkar Nagar News: विधायक के आश्वासन पर अनशन समाप्त

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इस दौरान सरकारी जमीन पर बने कई अतिक्रमण और घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इसके विरोध में शांति देवी समेत अन्य पीड़ित अनशन पर बैठ गए थे। शांति देवी का आरोप था कि प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी परेशानी सुनने नहीं पहुंचा। मामले की जानकारी पर विधायक धरनास्थल पहुंचे और पीड़ितों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने उच्च स्तरीय अधिकारियों से शिकायत करने और मामला विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद शांति देवी ने अनशन समाप्त कर दिया। (संवाद)

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अंबेडकरनगर। अकबरपुर में अतिक्रमण के नाम पर घर गिराए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट के निकट अनशन पर बैठी शांति देवी का अनशन रविवार को अकबरपुर विधायक रामअचल राजभर ने समाप्त कराया। करीब 10 दिन पहले नगर पालिका प्रशासन ने बनगांव रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था।