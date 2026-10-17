Ambedkar Nagar News: जलालपुर बाईपास निर्माण की जगी उम्मीद

विज्ञापन

जलालपुर में यातायात का दबाव बढ़ने से मुख्य मार्गों पर अक्सर जाम लगता है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी होती है। बाईपास बनने से भारी वाहनों का नगर के भीतर आवागमन कम होगा और यातायात व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है।पूर्व सांसद रितेश पांडेय इस परियोजना का मुद्दा सदन से लेकर शासन स्तर तक उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है और जल्द ही परियोजना के लिए बजट जारी होने की उम्मीद है। वहीं, एक्सईएन अश्वनी पांडेय ने बताया कि जिले से भेजे गए प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। मंजूरी और बजट मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी