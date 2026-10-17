Ambedkar Nagar News: जलालपुर बाईपास निर्माण की जगी उम्मीद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:46 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:46 PM IST
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अंबेडकरनगर। जलालपुर नगर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की उम्मीद जगी है। 16 अक्तूबर को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में 43.74 करोड़ रुपये की लागत से 5.80 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है।
जलालपुर में यातायात का दबाव बढ़ने से मुख्य मार्गों पर अक्सर जाम लगता है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी होती है। बाईपास बनने से भारी वाहनों का नगर के भीतर आवागमन कम होगा और यातायात व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है।
पूर्व सांसद रितेश पांडेय इस परियोजना का मुद्दा सदन से लेकर शासन स्तर तक उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है और जल्द ही परियोजना के लिए बजट जारी होने की उम्मीद है। वहीं, एक्सईएन अश्वनी पांडेय ने बताया कि जिले से भेजे गए प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। मंजूरी और बजट मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी
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जलालपुर में यातायात का दबाव बढ़ने से मुख्य मार्गों पर अक्सर जाम लगता है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी होती है। बाईपास बनने से भारी वाहनों का नगर के भीतर आवागमन कम होगा और यातायात व्यवस्था सुगम होने की उम्मीद है।
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पूर्व सांसद रितेश पांडेय इस परियोजना का मुद्दा सदन से लेकर शासन स्तर तक उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है और जल्द ही परियोजना के लिए बजट जारी होने की उम्मीद है। वहीं, एक्सईएन अश्वनी पांडेय ने बताया कि जिले से भेजे गए प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। मंजूरी और बजट मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी
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