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Ambedkar Nagar News: हिस्ट्रीशीटर शाहिद सिद्दीकी मुंबई से गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:39 PM IST
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History-sheeter Shahid Siddiqui arrested from Mumbai
आलापुर। आलापुर पुलिस ने वारंटी हिस्ट्रीशीटर और आरटीआई एक्टिविस्ट शाहिद मुनीर सिद्दीकी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। उसे एससी-एसटी एक्ट समेत दो मामलों में वारंट जारी हुए थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
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हुसैनपुर मुसलमान निवासी सिद्दीकी के खिलाफ 2014 और 2022 के मुकदमों में वारंट थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 2006 से 2022 के बीच उस पर कई मामले दर्ज हैं। इनमें धोखाधड़ी, चोरी का माल रखने, न्यासभंग और मारपीट के आरोप हैं। उस पर गुंडा एक्ट की निवारक कार्रवाई भी हुई। वह आलापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। न्यायालय के गैर जमानती वारंट पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सीओ जितेंद्र सिंह की टीम ने उसे मुंबई से गिरफ्तार किया। (संवाद)
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