फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Headmaster suspended on charges of molesting a female student

Ambedkar Nagar News: छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित

Wed, 14 Oct 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 10:45 PM IST
विज्ञापन
Headmaster suspended on charges of molesting a female student
अंबेडकरनगर। जलालपुर विकासखंड के सुरहुरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक संतोष कुमार दूबे को मंगलवार शाम को निलंबित कर दिया गया। उन पर कक्षा छह की छात्रा से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का आरोप है। बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा ने मामले की जांच के लिए त्रि-सदस्यीय समिति गठित की है।
विज्ञापन


10 अक्तूबर को छात्रा के साथ यह घटना सामने आई थी, जिसकी शिकायत बीते सोमवार को परिजनों ने पुलिस से की थी। मामला संज्ञान में आने पर बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी जलालपुर को 24 घंटे के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। जांच में सामने आया कि 10 अक्तूबर, शनिवार को विद्यालय समय में संतोष कुमार दूबे ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की।
विज्ञापन

प्रभारी प्रधानाध्यापक उर्मिला दूबे से दूरभाष पर बात करने पर छात्रा द्वारा ''बैड टच'' की पुष्टि हुई। छात्रा ने घर जाकर परिजनों को भी घटना के बारे में बताया था। 12 अक्तूबर को संतोष कुमार दूबे को मालीपुर थाने बुलाया गया, जहां वह देर शाम तक उपस्थित रहे। प्राथमिक जांच में आरोप प्रथम दृष्ट्या सत्य पाए गए। बीएसए ने बताया कि प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए जांच समिति बनाई गई है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी अकबरपुर, कटेहरी और टांडा शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

निलंबन अवधि में संतोष कुमार दूबे को प्राथमिक विद्यालय उसरहा द्वितीय से संबद्ध किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जांच समिति को निर्देशित किया गया है कि वे निलंबित प्रधानाध्यापक को आरोप पत्र निर्गत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed