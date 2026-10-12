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Ambedkar Nagar News: प्रधानाध्यापक पर छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप

Mon, 12 Oct 2026 10:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:39 PM IST
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Headmaster accused of obscene act with female student.
अंबेडकरनगर। मालीपुर क्षेत्र के एक गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कक्षा छह की 11 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है।
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छात्रा की मां के अनुसार 10 अक्तूबर की सुबह उनकी बेटी स्कूल गई थी। आरोप है कि विद्यालय में छात्रा को अकेला पाकर प्रधानाध्यापक ने उसके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने इसकी जानकारी किसी और को देने पर उसे जान से मारने और विद्यालय से निकालने की धमकी भी दी गई। डरी-सहमी देख उससे पूछताछ करने पर उनकी बेटी ने आप बीती बताई। तहरीर में परिजनों के साथ गाली-गलौज करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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