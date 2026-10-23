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Ambedkar Nagar News: धान के खेत के किनारे मिला भ्रूण

Fri, 23 Oct 2026 10:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 10:28 PM IST
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Foetus found at the edge of a paddy field
जलालपुर। क्षेत्र के मंगुराडिला गांव में शुक्रवार को धान के खेत के किनारे भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। गांव निवासी संतोष कुमार ने भ्रूण पड़ा देखकर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की और भ्रूण को राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। भ्रूण वहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे क्या कारण है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि भ्रूण मिलने की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (संवाद)
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