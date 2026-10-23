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Ambedkar Nagar News: शॉर्ट सर्किट से किराने की दुकान में लगी आग

Fri, 23 Oct 2026 10:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 10:26 PM IST
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Fire breaks out in grocery store due to a short circuit
बृहस्पतिवार को अकबरपुर के शहजादपुर में साड़ी खरीदती महिलाएं। संवाद
सुलेमपुर। हंसवर के भूलेपुर बाजार में बृहस्पतिवार रात शॉर्ट सर्किट से किराने की दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में रखा सामान और नकदी जलकर नष्ट हो गई। दुकानदार फातिमा बेगम के मुताबिक करीब 60 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। फातिमा बेगम ने बताया कि वह रात करीब नौ बजे दुकान बंद कर घर चली गई थीं।
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इसी दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में किसी की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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