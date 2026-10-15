Ambedkar Nagar News: छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में प्रधानाध्यापक पर एफआईआर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:35 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:35 PM IST
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अंबेडकरनगर। मालीपुर क्षेत्र में छात्रा से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोप में प्रधानाध्यापक संतोष कुमार दूबे के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक को एक दिन पहले ही निलंबित कर दिया था। अब प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए तीन खंड शिक्षा अधिकारियों की समिति गठित की गई है।
आरोप है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की थी। घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने मालीपुर थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। थानाध्यक्ष तनुज पाल ने इस पर बेसिक शिक्षा विभाग को सूचना दी थी। विभाग की ओर से निलंबन के बाद अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उधर, शिक्षा विभाग ने प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी अकबरपुर, कटेहरी और टांडा की तीन सदस्यीय समिति गठित की है। समिति मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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आरोप है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की थी। घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने मालीपुर थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। थानाध्यक्ष तनुज पाल ने इस पर बेसिक शिक्षा विभाग को सूचना दी थी। विभाग की ओर से निलंबन के बाद अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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उधर, शिक्षा विभाग ने प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी अकबरपुर, कटेहरी और टांडा की तीन सदस्यीय समिति गठित की है। समिति मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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