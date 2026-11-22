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मामला वर्ष 2020 का है। 18 अगस्त को तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी डॉ. धर्मराज सिंह ने जमौली भदभदपुर स्थित शुभम खाद भंडार के संचालक हरिप्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि शासन के निर्देश पर हुए स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने निर्धारित 266.50 रुपये के बजाय यूरिया की बोरी 290 रुपये में बेची। स्टॉक व रेट बोर्ड प्रदर्शित नहीं करने और नकद रसीद नहीं देने की शिकायत भी थी। मामले में डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि विवेचना में किसानों ने 266 रुपये प्रति बोरी खाद खरीदने की बात कही थी। इससे बिक्री दर को लेकर आरोपों में अंतर सामने आया। आरोपी का आपराधिक इतिहास नहीं होने का भी हवाला दिया गया।कोर्ट ने हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं मानते हुए राहत दी। साथ ही प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने की शर्त लगाई।