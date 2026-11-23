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किसान 30 दिसंबर तक बोआई पूरी करना चाहते हैं। देरी होने पर उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। कृषि विभाग खाद की कमी से इन्कार कर रहा है, लेकिन कई बी-पैक्स समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं है। समिति अध्यक्षों के मुताबिक, किसान बोरी वाली डीएपी मांगते हैं जबकि समितियों को नैनो डीएपी भेजी जा रही है। किसान इसे लेने से कतरा रहे हैं। नतीजतन, नैनो खाद में समितियों की पूंजी फंसी होने से बोरी वाली डीएपी की खरीद प्रभावित हो रही है।अकबरपुर क्रय विक्रय समिति पर यूरिया खत्मअकबरपुर क्रय विक्रय समिति समिति पर सोमवार सुबह 10:50 बजे किसानों को डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा था। वितरण कर रहे कर्मचारी ने बताया कि स्टॉक में 401 बोरी डीएपी, 52 बोरी एनपीके है। बताया कि यूरिया समाप्त है। लोरपुर के रामकुमार ने बताया कि यूरिया लेने आए थे। समाप्त हो गई हैं। अब मंगलवार को आना पड़ेगा।समिति पर सिर्फ 50 बोरी एनपीकेसुलेमपुर संवाद के मुताबिक बसखारी के बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति अजमेरी बादशाहपुर पर सुबह 11:05 बजे डीएपी 400 बोरी, यूरिया 450, एनपीके 50 बोरी उपलब्ध मिली। किसानों को खाद का वितरण खतौनी और किसान आईडी के आधार हो रहा था। सहकारी समिति तुरसमपुर में भी डीएपी 400 बोरी, यूरिया 600 बोरी खाद उपलब्ध पाई गई। यहां भी किसान गेहूं बोआई के लिए खाद ले जाते नजर आए।10 दिनों से डीएपी खत्मकटेहरी संवाद के मुताबिक प्राथमिकी ग्रामीण सहकारी समिति अन्नावा कटेहरी पर सुबह 11:55 बजेसमिति के अध्यक्ष संगम पांडेय बैठे मिले। यहां किसान मुन्नू राजभर और हौसला प्रसाद डीएपी खाद लेने पहुंचे थे। अध्यक्ष ने बताया कि 10 दिन से डीएपी समाप्त है। विभाग जबरन नैनो डीएपी समिति पर भेज देता है। इसे किसान लेते नहीं है। 2.50 लाख की नैनो यूरिया समिति पर पड़ी हुई है। इफको के एरिया मैनेजर से इसे वापस करने की बात कई बार कही गई लेकिन वापस नहीं किया जा रहा है। ऐसे में रुपये की किल्लत के चलते डीएपी खाद नहीं मंगवाई जा सकी है।भेजी जा रही है खादखाद की कोई किल्लत नहीं है। लगातार समितियों पर खाद भेजी जा रही है। 500 एमटी डीएपी मंगलवार को आ रही है। इसके दो दिन बाद 1500 एमटी डीएपी पहुंचेगी। अन्नावा समिति पर मंगलवार को डीएपी की आपूर्ति करा दी जाएगी। - राघवेंद्र शुक्ला, एआर कोऑपरेटिव