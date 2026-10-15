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Ambedkar Nagar News: कुत्तों के हमले में हिरन घायल

Thu, 15 Oct 2026 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:57 PM IST
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Deer injured in dog attack
अंबेडकरनगर। बसखारी पुलिस ने कुत्तों के हमले में घायल हॉग डियर (हिरन) की जान बचाई। बृहस्पतिवार को टांडा-आजमगढ़ हाईवे पर गश्त के दौरान उपनिरीक्षक रिंकू सरोज और कांस्टेबल कुशमेंद्र प्रताप सिंह ने देखा कि कुछ आवारा कुत्ते हिरन पर हमला कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कुत्तों को भगाया और घायल हिरन को सुरक्षित थाने लाए।
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थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडेय ने वन विभाग को सूचना देने के साथ ही सरकारी पशु अस्पताल से चिकित्सक को बुलाकर हिरन का प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया। (संवाद)
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