Ambedkar Nagar News: थाली की दाल हुई महंगी, अरहर ने दिया सबसे बड़ा झटका
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:44 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:44 PM IST
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अंबेडकरनगर। रसोई के बजट पर दालों की बढ़ती कीमतों का असर पड़ने लगा है। फुटकर बाजार में अरहर दाल 160 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। बीते महीनों में इसके भाव में 40 रुपये तक की वृद्धि हुई है। उड़द, चना और मूंग दाल के दाम भी बढ़े हैं। उड़द 150, चना 115 और मूंग दाल 130 रुपये प्रति किलो बिक रही है। दुकानदारों के मुताबिक, मौसम की मार से फसल प्रभावित होने और मंडियों में आवक घटने से थोक बाजार में दालों के भाव बढ़े हैं।
अकबरपुर के किराना व्यापारी अखिलेश मोदनवाल ने बताया कि थोक बाजार में आवक कम होने से ऊंचे दाम पर दालें मिल रही हैं। इससे ग्राहकों ने भी खरीदारी की मात्रा घटा दी है। रगड़गंज के व्यापारी मुकेश कुमार के अनुसार, मौसम के असर से अरहर समेत अन्य दालों के भाव बढ़े हैं। सबसे ज्यादा असर अरहर और मूंग की बिक्री पर दिख रहा है।
अकबरपुर के गांधीनगर निवासी गृहिणी अंजू मिश्रा ने बताया कि दाल रोज के भोजन का जरूरी हिस्सा है। कीमतें बढ़ने से महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। अब पहले जितनी मात्रा में दाल खरीदना संभव नहीं है। गृहिणी ममता ने बताया कि पहले महीने भर की दाल एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगे दाम के कारण थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी पड़ रही है।
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अकबरपुर के गांधीनगर निवासी गृहिणी अंजू मिश्रा ने बताया कि दाल रोज के भोजन का जरूरी हिस्सा है। कीमतें बढ़ने से महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। अब पहले जितनी मात्रा में दाल खरीदना संभव नहीं है। गृहिणी ममता ने बताया कि पहले महीने भर की दाल एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगे दाम के कारण थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी पड़ रही है।
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अकबरपुर के किराना व्यापारी अखिलेश मोदनवाल ने बताया कि थोक बाजार में आवक कम होने से ऊंचे दाम पर दालें मिल रही हैं। इससे ग्राहकों ने भी खरीदारी की मात्रा घटा दी है। रगड़गंज के व्यापारी मुकेश कुमार के अनुसार, मौसम के असर से अरहर समेत अन्य दालों के भाव बढ़े हैं। सबसे ज्यादा असर अरहर और मूंग की बिक्री पर दिख रहा है।
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अकबरपुर के गांधीनगर निवासी गृहिणी अंजू मिश्रा ने बताया कि दाल रोज के भोजन का जरूरी हिस्सा है। कीमतें बढ़ने से महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। अब पहले जितनी मात्रा में दाल खरीदना संभव नहीं है। गृहिणी ममता ने बताया कि पहले महीने भर की दाल एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगे दाम के कारण थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी पड़ रही है।
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अकबरपुर के गांधीनगर निवासी गृहिणी अंजू मिश्रा ने बताया कि दाल रोज के भोजन का जरूरी हिस्सा है। कीमतें बढ़ने से महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। अब पहले जितनी मात्रा में दाल खरीदना संभव नहीं है। गृहिणी ममता ने बताया कि पहले महीने भर की दाल एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगे दाम के कारण थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी पड़ रही है।