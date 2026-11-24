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अकबरपुर के किराना व्यापारी अखिलेश मोदनवाल ने बताया कि थोक बाजार में आवक कम होने से ऊंचे दाम पर दालें मिल रही हैं। इससे ग्राहकों ने भी खरीदारी की मात्रा घटा दी है। रगड़गंज के व्यापारी मुकेश कुमार के अनुसार, मौसम के असर से अरहर समेत अन्य दालों के भाव बढ़े हैं। सबसे ज्यादा असर अरहर और मूंग की बिक्री पर दिख रहा है।अकबरपुर के गांधीनगर निवासी गृहिणी अंजू मिश्रा ने बताया कि दाल रोज के भोजन का जरूरी हिस्सा है। कीमतें बढ़ने से महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। अब पहले जितनी मात्रा में दाल खरीदना संभव नहीं है। गृहिणी ममता ने बताया कि पहले महीने भर की दाल एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगे दाम के कारण थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी पड़ रही है।अकबरपुर के गांधीनगर निवासी गृहिणी अंजू मिश्रा ने बताया कि दाल रोज के भोजन का जरूरी हिस्सा है। कीमतें बढ़ने से महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। अब पहले जितनी मात्रा में दाल खरीदना संभव नहीं है। गृहिणी ममता ने बताया कि पहले महीने भर की दाल एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगे दाम के कारण थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी पड़ रही है।