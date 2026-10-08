फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Councilors furious over Chairman and EO leaving the board meeting.

Ambedkar Nagar News: बोर्ड बैठक से अध्यक्ष-ईओ के जाने पर भड़के सभासद

Thu, 08 Oct 2026 10:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:27 PM IST
विज्ञापन
Councilors furious over Chairman and EO leaving the board meeting.
नगर पालिका परिषद जलालपुर सभागार में बृहस्पतिवार को आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान उप​स्थित सभासद। स
जलालपुर। नगर पालिका परिषद जलालपुर की बृहस्पतिवार को हुई बोर्ड बैठक में अध्यक्ष खुर्शीद जहां और ईओ अरविंद कुमार के बैठक से चले जाने पर सभासदों ने विरोध शुरू कर दिया। करीब दो घंटे तक बैठक कक्ष में नारेबाजी होती रही। सभासदों का आरोप था कि नगर की साफ-सफाई, जलापूर्ति और संचारी रोग नियंत्रण समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा पूरी नहीं हुई।
विज्ञापन

नगर पालिका सभागार में दोपहर दो बजे बैठक शुरू हुई। एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैक्सी, टेंपो व बस स्टैंड की नीलामी के अनुमोदन, निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उपविधि-2024 लागू करने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल थे। सभासदों के अनुसार, इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष और ईओ के चले जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।
विज्ञापन

विरोध करने वालों में देवेश मिश्रा, अनुज सोनकर, आशीष सोनी, सुलेखा गौतम, अजीत निषाद, लालचंद, बेचन पांडेय, सीमा मौर्य और शीतल सोनी समेत अन्य सभासद शामिल रहे। मनोनीत सभासद आसाराम, विकास कुमार सोनकर, सुरेश कुमार गुप्ता, रामवीर सिंह भार्गव और गौरव उपाध्याय ने भी नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सभासदों ने मामले की जानकारी नगर अध्यक्ष संदीप अग्रहरि को दी। उन्होंने ईओ और एसडीएम मधुमिता सिंह से फोन पर बातचीत की। एसडीएम ने बताया कि मामले में बातचीत की जा रही है। सभासदों को जल्द जानकारी दी जाएगी। वहीं, ईओ अरविंद कुमार ने कहा कि बैठक में एजेंडे के सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी थी। उन्होंने सभासदों के आरोपों को निराधार बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed