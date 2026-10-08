Ambedkar Nagar News: बोर्ड बैठक से अध्यक्ष-ईओ के जाने पर भड़के सभासद

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नगर पालिका सभागार में दोपहर दो बजे बैठक शुरू हुई। एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टैक्सी, टेंपो व बस स्टैंड की नीलामी के अनुमोदन, निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उपविधि-2024 लागू करने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल थे। सभासदों के अनुसार, इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष और ईओ के चले जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।विरोध करने वालों में देवेश मिश्रा, अनुज सोनकर, आशीष सोनी, सुलेखा गौतम, अजीत निषाद, लालचंद, बेचन पांडेय, सीमा मौर्य और शीतल सोनी समेत अन्य सभासद शामिल रहे। मनोनीत सभासद आसाराम, विकास कुमार सोनकर, सुरेश कुमार गुप्ता, रामवीर सिंह भार्गव और गौरव उपाध्याय ने भी नाराजगी जताई।सभासदों ने मामले की जानकारी नगर अध्यक्ष संदीप अग्रहरि को दी। उन्होंने ईओ और एसडीएम मधुमिता सिंह से फोन पर बातचीत की। एसडीएम ने बताया कि मामले में बातचीत की जा रही है। सभासदों को जल्द जानकारी दी जाएगी। वहीं, ईओ अरविंद कुमार ने कहा कि बैठक में एजेंडे के सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी थी। उन्होंने सभासदों के आरोपों को निराधार बताया।