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Ambedkar Nagar News: शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

Fri, 09 Oct 2026 10:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:47 PM IST
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Control room set up for Teachers' MLC election.
अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन से संबंधित शिकायतों, समस्याओं और सुझावों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे क्रियाशील रहेगा।
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कोई भी व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित शिकायत या समस्या के लिए कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 05271-244440 पर संपर्क कर सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योत्स्ना बंधु ने बताया कि मतदान 23 अक्तूबर को होगा। कंट्रोल रूम के माध्यम से निर्वाचन संबंधी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक पहुंचाए जा सकेंगे। (संवाद)
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