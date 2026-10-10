फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Contract workers on strike, health services affected

Ambedkar Nagar News: संविदा कर्मचारी हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

Sat, 10 Oct 2026 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
Contract workers on strike, health services affected
शनिवार को तीसरे दिन सीएमओ कार्यालय पर धरने पर बैठे संविदा कर्मचारी। संवाद
अंबेडकरनगर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के करीब एक हजार संविदा कर्मचारी पूर्ण कार्य बहिष्कार कर धरने पर हैं। शनिवार को सीएमओ कार्यालय पर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। कर्मचारियों की हड़ताल से जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी और पीएचसी तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

धरने के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष वंशमणि त्रिपाठी ने कहा कि संविदा कर्मचारी विभाग के साथ मिलकर पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि तीन दिन से जारी हड़ताल के चलते टीबी कार्यक्रम, आरबीएसके, एएनएम सेवाएं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, डाटा ऑपरेटिंग, टीकाकरण और जांच संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लगातार धरना-प्रदर्शन के बावजूद मांगों पर सुनवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। अब सभी कर्मचारी 12 अक्तूबर को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। धरने में डॉ. सर्वेश, डॉ. रीना राजभर और संध्या सिंह समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जन आरोग्य मेले में नहीं करेंगे काम
जिलाध्यक्ष ने बताया कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रविवार को पीएचसी पर आयोजित होने वाले जन आरोग्य मेले में भी संविदा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। हालांकि, आपातकालीन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed