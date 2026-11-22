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मृतक के पिता चंद्रभान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सुनील छह वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वह कम वेतन देने और अधिक काम लेने की शिकायत करते थे। वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रबंधक मना करते थे। कॉलेज छोड़ने की बात कहने पर कहीं दूसरी जगह पढ़ाने लायक नहीं छोड़ने की धमकी दी जाती थी। प्रधानाचार्य पर भी प्रबंधक का साथ देने का आरोप लगाया है। विज्ञापन



पिता ने आशंका जताई कि बेटे की हत्या कर शव फंदे से लटकाया गया। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के पिता चंद्रभान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सुनील छह वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वह कम वेतन देने और अधिक काम लेने की शिकायत करते थे। वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रबंधक मना करते थे। कॉलेज छोड़ने की बात कहने पर कहीं दूसरी जगह पढ़ाने लायक नहीं छोड़ने की धमकी दी जाती थी। प्रधानाचार्य पर भी प्रबंधक का साथ देने का आरोप लगाया है।पिता ने आशंका जताई कि बेटे की हत्या कर शव फंदे से लटकाया गया। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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अंबेडकरनगर। टांडा के तिलेसरा देवी पीजी कॉलेज में भूगोल के प्रवक्ता सुनील मौर्य (44) की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पिता ने कॉलेज प्रबंधक रामपूजन प्रजापति और प्रधानाचार्य सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सुनील का शव 20 नवंबर की सुबह कॉलेज परिसर स्थित उनके कमरे में पंखे से फंदे के सहारे लटका मिला था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला था।