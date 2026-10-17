Ambedkar Nagar News: विवाहिता की मौत के कारण स्पष्ट नहीं, विसरा सुरक्षित

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सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर क्षेत्र के कटरा चुग्धूपुर निवासी राजेश कुमार के अनुसार, उनकी बहन प्रियंका की शादी करीब तीन साल पहले भीटी के लोहझरा गांव निवासी फूलचंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि बुलेट की मांग को लेकर उसकी बहन के ससुरालीजन उसे प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 15 अक्तूबर की शाम करीब चार बजे इसी बात को लेकर प्रियंका की पिटाई की और उसे विषाक्त पदार्थ खिला दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वहीं, ससुराल पक्ष का कहना है कि प्रियंका और उसके पति फूलचंद्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान गुस्से में आकर प्रियंका ने विषाक्त पदार्थ खाने से मौत हो गई। सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि जांच की जा रही है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद भी मौत के कारण का पता चल सकेगा।

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भीटी। क्षेत्र के लोहझरा गांव में बृहस्पतिवार रात विवाहिता प्रियंका की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर प्राथमिकी न दर्ज होने से मृतका के मायके पक्ष के लोगों में आक्रोश है।