Ambedkar Nagar News: कार से बाइक को लगी टक्कर, दो घायल

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स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं, हादसे को अंजाम देने के बाद कार चालक वाहन लेकर भाग निकला। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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हजपुरा। सम्मनपुर के बाबू लक्ष्मण दास पलई स्कूल के निकट सोमवार को कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे आजमगढ़ के बूढनपुर निवासी अनूप व सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गए।