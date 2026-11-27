Ambedkar Nagar News: मिठाई फैक्टरी में फटा बॉयलर, छत तोड़ 10 फीट उछला
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:39 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:39 PM IST
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जलालपुर। कटका के रफीगंज बाजार में शुक्रवार दोपहर मिठाई बनाने वाली फैक्टरी में दूध गर्म करने वाला बॉयलर अचानक फट गया। धमाका इतना तेज था कि बॉयलर मकान की छत तोड़ते हुए करीब 10 फीट ऊपर हवा में उछल गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
रफीगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले अमन सिंह ने बताया कि उनकी दुकान के बगल में मिठाई बनाने की फैक्टरी संचालित होती है। शुक्रवार दोपहर फैक्टरी में दूध उबालने के दौरान अचानक बॉयलर में विस्फोट हो गया। घटना के समय बॉयलर के पास कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ लोगों ने उन्हें आवाज देकर बुलाया, जिस पर सभी वहां चले गए। उनके हटते ही तेज धमाका हुआ और बॉयलर छत तोड़कर ऊपर उछल गया।
धमाके की आवाज सुनकर पूरे बाजार में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। (संवाद)
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रफीगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले अमन सिंह ने बताया कि उनकी दुकान के बगल में मिठाई बनाने की फैक्टरी संचालित होती है। शुक्रवार दोपहर फैक्टरी में दूध उबालने के दौरान अचानक बॉयलर में विस्फोट हो गया। घटना के समय बॉयलर के पास कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ लोगों ने उन्हें आवाज देकर बुलाया, जिस पर सभी वहां चले गए। उनके हटते ही तेज धमाका हुआ और बॉयलर छत तोड़कर ऊपर उछल गया।
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धमाके की आवाज सुनकर पूरे बाजार में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर जुट गए। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। थाना प्रभारी अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। (संवाद)
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