अंबेडकरनगर : महिला के सिर पर ताबड़तोड़ डंडे से प्रहार कर उतारा मौत के घाट

अंबेडकरनगर के भीटी क्षेत्र के बनकोदवा गांव में सोमवार की शाम अपने घर के बाहर बैठी रामयश की पत्नी सुषमा उर्फ गुड़िया (32) पर गांव के ही एक व्यक्ति ने हमला बोल दिया। इस दौरान डंडे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

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