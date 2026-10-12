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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Ambedkarnagar: Woman beaten to death with repeated blows of a stick to her head.

अंबेडकरनगर : महिला के सिर पर ताबड़तोड़ डंडे से प्रहार कर उतारा मौत के घाट

Mon, 12 Oct 2026 07:39 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 12 Oct 2026 07:39 PM IST
सार

गांव के ही एक व्यक्ति ने डंडे से महिला के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

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Ambedkarnagar: Woman beaten to death with repeated blows of a stick to her head.
सिर पर डंडा मारकर की महिला की हत्या। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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अंबेडकरनगर के भीटी क्षेत्र के बनकोदवा गांव में सोमवार की शाम अपने घर के बाहर बैठी रामयश की पत्नी सुषमा उर्फ गुड़िया (32) पर गांव के ही एक व्यक्ति ने हमला बोल दिया। इस दौरान डंडे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

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घटना की जानकारी लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण पहुंच गए। सूचना मिलने पर सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा और कोतवाल केबी सिंह भी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। परिजन हत्यारे पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए।
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पुलिस को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इन्कार कर दिया और एसपी को बुलाने की मांग करने लगे। मौके पर अभी हंगामा चल रहा है और कई थानों की पुलिस भी बुलाई गई है।
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