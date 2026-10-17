Ambedkar Nagar News: अधिवक्ता कल्याण समिति का चुनाव 28 को

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चुनाव अधिकारी विद्याराम चौहान ने बताया कि 21 और 22 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 23 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसी दिन नाम वापसी की प्रक्रिया भी संपन्न कराई जाएगी। (संवाद)

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विद्युतनगर। अधिवक्ता कल्याण समिति टांडा के वर्ष 2026-28 के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव 28 अक्तूबर को कराया जाएगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।