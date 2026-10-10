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Ambedkar Nagar News: बाग में पेड़ से लटका मिला किशोर का शव

Sat, 10 Oct 2026 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:51 PM IST
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A teenager's body was found hanging from a tree in the garden
श्रवणक्षेत्र। भीटी के सबना तिवारीपुर निवासी दीपू (17) का शव शनिवार को कटारी नगर बाजार के पास एक बाग में पेड़ से लटका मिला।
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परिजनों के अनुसार दीपू दोपहर में खाना खाने के बाद मां सागरमती से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह पास के बेलइया बाग पहुंचे। वहां लकड़ी तोड़ने गई महिलाओं ने उन्हें पेड़ से लटका देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। दीपू तीन भाइयों में सबसे छोटा थे। उनके पिता अलगू मुंबई में निजी नौकरी करते हैं जबकि दोनों बड़े भाई लुधियाना में रहते हैं।

घटना की सूचना मिलने पर पिता मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल के पास मिले सुसाइड नोट में किशोर ने अपनी मौत के लिए स्वयं जिम्मेदार होने की बात लिखी है। साथ ही घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। घटना के बाद किशोर की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर कृष्णबली सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (संवाद)
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