Ambedkar Nagar News: बाग में पेड़ से लटका मिला किशोर का शव

परिजनों के अनुसार दीपू दोपहर में खाना खाने के बाद मां सागरमती से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह पास के बेलइया बाग पहुंचे। वहां लकड़ी तोड़ने गई महिलाओं ने उन्हें पेड़ से लटका देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। दीपू तीन भाइयों में सबसे छोटा थे। उनके पिता अलगू मुंबई में निजी नौकरी करते हैं जबकि दोनों बड़े भाई लुधियाना में रहते हैं।घटना की सूचना मिलने पर पिता मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल के पास मिले सुसाइड नोट में किशोर ने अपनी मौत के लिए स्वयं जिम्मेदार होने की बात लिखी है। साथ ही घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। घटना के बाद किशोर की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर कृष्णबली सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। (संवाद)