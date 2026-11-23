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राज्य वित्त आयोग के बजट से बनने वाले शौर्य स्थल में प्राकृतिक बलुआ पत्थर से करीब तीन मीटर ऊंचे कलात्मक स्मारकीय स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। परिसर में अमर ज्योति की प्रतीकात्मक ज्वाला और विशेष प्रकाश व्यवस्था भी आकर्षण का केंद्र होगी। इसके अलावा जिले के वीर शहीदों की स्मृति में 18 पत्थर के शिलालेख लगाए जाएंगे। इन पर शहीदों के चित्र, नाम, ऐतिहासिक परिचय और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उल्लेख किया जाएगा।स्मारक परिसर में इंटरलॉकिंग और एक्सपोज्ड एग्रीगेट से आकर्षक पैदल मार्ग बनाया जाएगा। साथ ही हरित क्षेत्र, घास, मजबूत बाउंड्रीवाल और सुंदर प्रवेश द्वार विकसित किया जाएगा। रात में परिसर को रोशन रखने के लिए बाहरी विद्युतीकरण और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था भी की जाएगी।जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि शौर्य स्थल जिले के शहीदों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक बनेगा। यहां आने वाले युवाओं और विद्यार्थियों को वीर सपूतों के त्याग, साहस और राष्ट्रसेवा के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इससे आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी मजबूती मिलेगी।