Ambedkar Nagar News: महिला हैंडबॉल के मंडलीय ट्रायल के लिए 10 का चयन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की गेंद पर नियंत्रण, सटीक पास देने, तेजी से गेंद आगे बढ़ाने और गोल करने की क्षमता परखी गई। इसके अलावा खिलाड़ियों की फुर्ती, मैदान में मूवमेंट, आक्रमण के दौरान निर्णय लेने और विरोधी टीम के हमलों को रोकने के कौशल का भी आकलन किया गया।जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में सलोनी, मुस्कान, साक्षी, शताक्षी, अनामिका, सपना, खुशबू, नेहा यादव, साक्षी और दिव्यांजली सिंह शामिल हैं। ये खिलाड़ी शनिवार को अयोध्या स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में होने वाले मंडल स्तरीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेंगी। यहां सफल होने वाली खिलाड़ियों को प्रदेशीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। प्रदेशीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 28 से 30 अक्तूबर तक झांसी में आयोजित होगी। इसका आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।बास्केटबॉल ट्रायल में नहीं पहुंचा एक भी खिलाड़ीअंबेडकरनगर। अलीगढ़ में 28 से 31 अक्तूबर तक होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए शुक्रवार को एकलव्य स्टेडियम में जिला स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। हालांकि, सुबह से शाम तक एक भी खिलाड़ी ट्रायल देने नहीं पहुंचा। इसके चलते चयन प्रक्रिया नहीं हो सकी। (संवाद)