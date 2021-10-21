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Prayagraj News: मछली मारने गया युवक तालाब में डूबा, चार घंटे बाद मिला शव

Thu, 08 Oct 2026 02:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 08 Oct 2026 02:11 AM IST
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Youth drowns in pond while fishing; body found after four hours
चोरबना गांव में बुधवार शाम मछली मारने गया एक युवक तालाब के गहरे पानी में डूब गया। मेजा थाना क्षेत्र के सोनाई गांव निवासी विकास भारतीया (24) अपने साथियों संग गांव से दो किलोमीटर दूर चोरबना के तालाब में मछली पकड़ने गया था। मछली मारने के दौरान वह जाल लेकर तालाब के बीच में चला गया और गहरे पानी में समा गया। साथियों ने उसे डूबते देखा, लेकिन बचाने में सफल नहीं हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से खोजबीन शुरू की। करीब चार घंटे बाद तालाब से विकास का शव निकाला जा सका। पुलिस शव को रामनगर सीएचसी ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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