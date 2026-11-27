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पानी की टंकी और बोरिंग निष्प्रयोज्य पड़ी हैं। परिसर की बाउंड्रीवॉल भी टूटकर जर्जर हो चुकी है। देखरेख के अभाव में पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च होने पर भी उन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। पानी की समस्या के कारण लोगों को इधर-उधर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। योजना का उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना था, लेकिन दो वर्षों से गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची।ग्रामीण ननकेश बाबू यादव, डॉ. विजय बाबू यादव (जिला पंचायत सदस्य) और लल्लन यादव (पूर्व ग्राम प्रधान) सहित अन्य ग्रामीणों ने जल निगम योजना का कार्य जल्द पूरा कराकर नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू करने को कहा है। जल निगम के जेई अमित गुप्ता ने बताया कि कार्य की जांच हो चुकी है और जल्द ही कमियां दूर कर आपूर्ति बहाल की जाएगी। ग्रामीणों को शीघ्र ही पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।