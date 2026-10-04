Prayagraj News: कोटेदार के विरुद्ध ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाया कि अंगूठा लगवाने के बाद भी कई महीने का राशन नहीं दिया गया। कुछ राशन कार्ड धारकों ने चार महीने तक राशन न मिलने की बात कही। कोटेदार अगले महीने राशन देने का कहकर टालमटोल करता रहता है।ग्रामीणों ने पहले भी एसडीएम और आपूर्ति शिक्षक से शिकायत की थी। कोई कार्रवाई न होने पर वे एकजुट होकर तहसील मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेरसू आदिवासी, लक्ष्मण आदिवासी, मंगला प्रसाद, पूर्व ग्राम प्रधान कामता प्रसाद सिंह, कन्हई आदिवासी और राम लाल सहित कई ग्रामीण शामिल थे। एसडीएम ने शिकायती पत्र लेकर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।