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Prayagraj News: सहसों में दो माह से नलकूप बंद, किसान परेशान

Sat, 10 Oct 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 10 Oct 2026 02:10 AM IST
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Tubewells in Sahson non-functional for two months; farmers distressed
उमरी गांव का नलकूप संख्या 43 पी और वारी गांव का नलकूप संख्या 41 पी करीब दो माह से बंद है। इससे दोनों गांवों के किसानों के सामने खेतों की सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी समाधान नहीं कर रहे। वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नलकूप विभाग के अवर अभियंता ने बिजली आपूर्ति न होने को कारण बताया। वहीं, बिजली विभाग के अवर अभियंता ने नलकूप की मोटर खराब होने की बात कही। किसान सुरेंद्र बहादुर सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मोटर काफी समय से खराब थी। उन्होंने जल्द नलकूप चालू कराने की मांग की है। क्षेत्र के अवर अभियंता नलकूप रमेश यादव ने बताया कि मोटर ठीक कर दी गई है। अब बिजली कनेक्शन की केबल में समस्या है, जिसे जल्द ठीक करा दिया जाएगा।
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