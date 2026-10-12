Prayagraj News: फाफामऊ तिराहे पर टेंपो स्टैंड से लग रहा जाम, राहगीर परेशान

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फाफामऊ तिराहे से प्रतापगढ़, सहसों और कचहरी के लिए ई-रिक्शा और विक्रम खड़े होकर सवारी बैठाते हैं। कुंभ के दौरान इस तिराहे का सुंदरीकरण किया गया था। सुंदरीकरण के कारण तिराहे पर जगह कम हो गई है। कम जगह होने से बड़े वाहनों को मुड़ने में काफी दिक्कत आती है। ई-रिक्शा और विक्रम के खड़े होने तथा सवारी उतारने-बैठाने से यहां अक्सर जाम लग जाता है। इस जाम से राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। जाम लगने से दुकानदारों की बिक्री पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने स्टैंड हटवाने के लिए कई जगह शिकायत की। हालांकि, उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। दुकानदार आशीष कुमार, जस करन यादव, प्रदीप केसरवानी और फूलचंद केसरवानी ने बताया। उनके अनुसार, ग्राहक जाम के कारण रुकना नहीं चाहते हैं। थाना प्रभारी छोटक यादव ने स्टैंड हटवाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया है।

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तिराहे पर टेंपो स्टैंड के कारण भीषण जाम लग रहा है। इससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ई-रिक्शा और विक्रम वाहन यहां सवारी उतारते-बैठाते हैं।