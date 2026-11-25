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कोतवाली तिराहे से प्रतापपुर रोड ओवरब्रिज तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। हालात यह रहे कि चंद दूरी तय करने में भी वाहन चालकों को काफी समय लग गया। जाम में फंसे राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।वरुणा बाजार स्थित वरुणेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार से तीन दिवसीय मेले की शुरुआत हुई है। इसमें दूरदराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में भीड़ को देखते हुए प्रयागराज-जौनपुर राजमार्ग पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया है।इसके तहत प्रयागराज से जौनपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भोपतपुर टोल प्लाजा से डायवर्ट किया गया, जबकि छोटे वाहनों को फूलपुर कोतवाली तिराहे से प्रतापपुर, उग्रसेनपुर और सरपोशवीर होते हुए मुंगरा बादशाहपुर की ओर भेजा गया। इससे कोतवाली तिराहे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया।उधर, शादी-विवाह और सहालग का सीजन शुरू होने से कस्बे में पहले से ही वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। बरात और वैवाहिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों के वाहनों के साथ ऑटो और निजी बसों की बेतरतीब आवाजाही ने समस्या को और गंभीर कर दिया।कोतवाली तिराहे, तहसील के सामने और प्रतापपुर रोड ओवरब्रिज तक वाहन रेंगते नजर आए। प्रभात शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण द्विवेदी राजा बाबू, फूलचंद्र यादव, सौरभ, श्रवण कुमार मौर्य आदि लोगों का कहना है कि कस्बे में रोजाना जाम लगता है, लेकिन मेले और सहालग के दौरान अतिरिक्त यातायात प्रबंधन की जरूरत थी। इसके अभाव में लोगों को सुबह से आधी रात तक जाम की परेशानी झेलनी पड़ी।मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात डायवर्जन के कारण वाहनों का दबाव बढ़ा है। शादी-विवाह के आयोजनों से भी आवागमन प्रभावित हो रहा है। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली तिराहे सहित प्रमुख स्थानों पर व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी, ताकि आम लोगों और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। - हीरालाल सैनी, एसडीएम फूलपुर।