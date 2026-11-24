Prayagraj News: सारंगपुर में ही बनेगा मतदान केंद्र, ग्रामीणों को होगी आसानी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 24 Nov 2026 02:11 AM IST
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सारंगपुर गांव के मतदाताओं के लिए अच्छी खबर है। अब आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में गांव के मतदाता अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान कर सकेंगे। इसके पहले ग्रामीणों को मतदान के लिए 2 किलोमीटर दूर फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर जाना पड़ता था।
मतदान स्थल दूर होने से काफी परेशानी होती थी। अब मतदान केंद्र गांव में ही बन जाने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बीएलओ पवन कुमार तिवारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सारंगपुर को मतदान स्थल बनाया गया है।
उन्होंने अपील की कि जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है और जिन नवविवाहितों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र व एक फोटो के साथ बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम अवश्य जुड़वा लें।
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युवा मतदाताओं को जोड़ने पर मंथन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर सोमवार को मंडल नवाबगंज के जलाहल देवी मंदिर पर मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर रणनीतिक बैठक हुई। अध्यक्षता गौरव भटनागर ने की। इसमें बताया गया कि प्रत्येक बूथ से 18 या उससे अधिक उम्र के युवक व बालिकाओं के 10-10 नाम जोड़े जाएं और प्रत्येक शक्ति केंद्र से 50 नाम चिह्नित कर कार्यकर्ताओं को भेजना है। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल पांडेय, सुरेश पटेल, देवी प्रसाद पांडेय आदि रहे। कोरांव में जिला प्रभारी अनिल सिंह के नेतृत्व में घर-घर जाकर मतदाताओं को जोड़ा गया। मौके पर अनिल मिश्रा, ज्ञान नारायण कनौजिया, बबुआन द्विवेदी, करुद्रेन्द्र श्रीवास्तव, राम राज सिंह पटेल, राजेश मिश्रा आदि रहे।
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मतदान स्थल दूर होने से काफी परेशानी होती थी। अब मतदान केंद्र गांव में ही बन जाने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बीएलओ पवन कुमार तिवारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सारंगपुर को मतदान स्थल बनाया गया है।
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उन्होंने अपील की कि जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है और जिन नवविवाहितों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र व एक फोटो के साथ बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम अवश्य जुड़वा लें।
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युवा मतदाताओं को जोड़ने पर मंथन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर सोमवार को मंडल नवाबगंज के जलाहल देवी मंदिर पर मतदाता जोड़ो अभियान को लेकर रणनीतिक बैठक हुई। अध्यक्षता गौरव भटनागर ने की। इसमें बताया गया कि प्रत्येक बूथ से 18 या उससे अधिक उम्र के युवक व बालिकाओं के 10-10 नाम जोड़े जाएं और प्रत्येक शक्ति केंद्र से 50 नाम चिह्नित कर कार्यकर्ताओं को भेजना है। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल पांडेय, सुरेश पटेल, देवी प्रसाद पांडेय आदि रहे। कोरांव में जिला प्रभारी अनिल सिंह के नेतृत्व में घर-घर जाकर मतदाताओं को जोड़ा गया। मौके पर अनिल मिश्रा, ज्ञान नारायण कनौजिया, बबुआन द्विवेदी, करुद्रेन्द्र श्रीवास्तव, राम राज सिंह पटेल, राजेश मिश्रा आदि रहे।