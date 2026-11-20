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वर्ष 1985 से शुरू हुई पुरुष वर्ग की इंदिरा मैराथन में इस बार भी धावकों के सामने पुराने रिकार्ड को ध्वस्त करने की बड़ी चुनौती थी। स्वरूप सिंह ने मैराथन के दूसरे संस्करण 1985-86 में दो घंटे 13 मिनट 57 सेकंड में मैराथन पूरी की थी जबकि इस बार के विजेता प्रदीप चौधरी ने दो घंटे 22 मिनट एक सेकंड में लक्ष्य पूरा किया। वह रिकॉर्ड से काफी पीछे रह गए।वहीं, महिला वर्ग में वर्ष 1995 तक हॉफ मैराथन का आयोजन हुआ। वर्ष 1996 से पूरी मैराथन का आयोजन शुरू किया गया। पहले ही वर्ष धावक सत्यभामा ने दो घंटे 44 मिनट 44 सेकेंड में मैराथन पूरी की जबकि इस बार की विजेता रहीं नीतू कुमारी को यह दूरी तय करने में दो घंटे 54 मिनट 57 सेकंड का वक्त लगा जो रिकॉर्ड से 10 मिनट 17 सेकंड दूर रह गईं।- इंदिरा मैराथन के 38वें संस्करण में भी प्रयागराज को पुरुष वर्ग में कोई चैंपियन नहीं मिला। मैराथन की शुरुआत से लेकर अब तक दूसरे और तीसरे स्थानपर तो प्रयागराज के धावकों ने जगह बनाई लेकिन विजेता होने का गौरव संगम नगरी के किसी भी धावक को अभी तक नहीं मिला है।