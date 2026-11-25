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इस बार परमार्थ त्रिवेणी पुष्प से सोमेश्वर महादेव मंदिर तक मेला बसाने की तैयारी है। अरैल में दो सेक्टर बनाया जाएगा। साथ ही चक्र माधव मंदिर व सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने गंगा नदी में दो पांटून पुल का निर्माण होगा। मेला क्षेत्र में तीन अस्थायी घाट का निर्माण कराया जाएगा।इस बार अरैल मेला क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जा रहा है। यहां पर पिछले बार से अधिक भूमि पर मेला बसाने की तैयारी की जा रही है। अरैल मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में कल्पवासी व संस्थाओं आकर बसती है। इस बार मेले के विस्तारीकरण के साथ ही इस ओर से झूंसी जाने के लिए दो पांटून पुल बनाने की तैयारी की जा रही है।मुख्य मेला क्षेत्र से जुड़ाव होने के कारण इस बार अरैल मेला क्षेत्र में रौनक बढ़ेगी। मेले में दो थाने के साथ अस्पताल, फायर ब्रिगेड थाना भी बनाया जाएगा। साथ ही अरैल पक्के घाट के पास वीआईपी घाट बनाया जाएगा। इससे मेले में आने वाले वीआईपी को संगम स्नान कराया जाएगा। हालांकि अभी मेले में केवल समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ है।अखिल भारतीय ब्रह्म सेवा समिति के अध्यक्ष बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस बार 15 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और माघी पूर्णिमा तक चलेगा। इस बार डेढ़ माह के मेले का आयोजन होगा। दिसंबर 15 के बाद ही भूमि आवंटन से अन्य सुविधाएं प्रशासन की ओर से देना शुरू की जाएगी।