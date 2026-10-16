प्रयागराज : टीजीटी-2022 के अभ्यर्थियों का चयन आयोग पर प्रदर्शन, परिणाम घोषित करने की मांग

टीजीटी-2022 के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले हिंदी और अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी हैं, जिनका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो सका है। आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 के अंग्रेजी विषय का परिणाम रूका हुआ है। हजारों अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

विज्ञापन

प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव ने बताया कि 12 अक्तूबर को कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद भी आयोग की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि परिणाम जारी करने में कोई बाधा न हो तो परिणाम जारी किया जाए और यदि कोई अड़चन हो तो इससे अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाए। प्रदर्शन करने वालों में मंजू यादव, राकेश तोमर, अखिलेंद्र कुशवाहा, पंकज कुमार, राकेश मौर्या, बृजेश कुमार, अरविंद कुमार समेत अन्य अभ्यर्थी शामिल रहे।