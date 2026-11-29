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प्रयागराज रामबाग से बनारस के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन (65114), 30 नवंबर से अपने पुराने समय की तुलना में एक घंटे 25 मिनट पहले रवाना होगी। रेलवे की नई समय-सारणी के अनुसार, ट्रेन प्रयागराज रामबाग स्टेशन से सुबह 11 बजे के बजाय 9:35 बजे रवाना होगी। इसके बाद सुबह 9:47 बजे झूंसी स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन रामनाथपुर, सैदाबाद, हंडिया खास, ज्ञानपुर रोड, माधोसिंह और कछवा रोड समेत सभी निर्धारित स्टेशनों पर संशोधित समय के अनुसार ठहराव करेगी। पहले यह ट्रेन दोपहर 2:30 बजे बनारस पहुंचती थी लेकिन नई समय-सारणी लागू होने के बाद दोपहर 12:45 बजे ही गंतव्य पर पहुंच जाएगी। इससे यात्रियों को करीब एक घंटा 45 मिनट पहले बनारस पहुंचने की सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि 30 नवंबर से यात्रा करने से पहले संशोधित समय-सारणी की जानकारी जरूर कर लें।