रेलवे : शनिवार से तीन दिन नारायणपुर से चलेगी शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन, चार दिन ही चलेगी प्रयागराज से

प्रयागराज से शकूरबस्ती, दिल्ली के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन शनिवार से सप्ताह में तीन दिन मिर्जापुर के नारायणपुर से संचालन होगा। अब यह ट्रेन चार दिन ही प्रयागराज जंक्शन से चलेगी। गाड़ी-04163 (नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती) 17 अक्तूबर से 16 दिसंबर तक तीन दिन (मंगलवार, बुधवार और शनिवार) नारायणपुर बाजार से शाम 06:00 बजे प्रस्थान करेगी। वापसी में गाड़ी-04164 (शकूरबस्ती-नारायणपुर बाजार) 16 अक्तूबर से 15 दिसंबर तक तीन दिन (सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार) शकूरबस्ती से रात 09:30 बजे चलकर अगली दोपहर 12:25 बजे नारायणपुर बाजार पहुंचेगी।

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