भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सम्मानित स्वरूप है श्रीमद् भागवत : डॉ. रामानंद
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 27 Nov 2026 02:30 AM IST
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धनूपुर ब्लॉक के गांव शुकुलपुर रामलीला मैदान में आयोजित साप्ताहिक श्रीमद्भागवत कथा के पहले दिन मथुरा वृंदावन धाम के आचार्य डॉ. रामानंद ने भागवत महात्म्य की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का आयोजन एवं श्रवण करना पुण्यकारी ही नहीं है बल्कि सभी कष्टों का निवारक भी है। श्रीमद्भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समन्वित स्वरूप है। हृदय नारायण शुक्ला व शैलकुमारी तथा सुरेशप्रसाद शुक्ल व निर्मला देवी ने श्रद्धालुओं से कथा में भाग लेने की अपील की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉ. राकेशधर त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी तथा लैशबहादुर सिंह, गंगाधर दुबे कपिल देव मिश्र, प्रवीण शुक्ल, सुशीलकुमार दुबे, आशीष मिश्र मौजूद रहे।
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