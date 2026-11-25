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मेजा में कुल 29 धान खरीद केंद्र खुले हैं, जिनका समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल है। एक नवंबर से शुरू होने वाली खरीद चपरतला केंद्र पर बोरी के अभाव में ठप है। किसान अशोक कुमार ओझा ने बताया कि खरीद न होने से गेहूं की बोआई प्रभावित हो रही है।किसान हिंछलाल व राजबहादुर के अनुसार, करीब दस दिन से खरीद रुकी है। विपणन अधिकारी विनोद सिंह ने जल्द बोरी आने और एक-दो दिन में खरीद शुरू होने की उम्मीद जताई। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सुभाष चन्द्र व उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है।