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गत 20 नवंबर को गांव के पास रेलवे ट्रैक स्थित पीपल के चबूतरे पर बैठे विजय लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मऊआइमा पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने सोमवार को सकरामऊ हरिसेनगंज पुलिया के पास से अनिल कुमार पटेल उर्फ बराती निवासी लोकापुर, उसके मामा का लड़का कृष्ण कुमार पटेल उर्फ केके निवासी अचकवापुर सोरांव और बृजलाल पटेल उर्फ खूंटी निवासी तख्खू का पूरा ददौली सोरांव को गिरफ्तार किया।पूछताछ में मुख्य आरोपी अनिल ने बताया कि उसके छोटे भाई रंजीत की अप्रैल में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस समय विजय लाल भी उसके साथ था लेकिन बच गया था। आरोप था कि विजय लाल गांव में घूमकर कहता था कि हमने रंजीत को मारा है।पूर्व में भी विजय लाल के परिवार से जमीन का विवाद भी चल रहा था। इसी रंजिश और प्रतिशोध में उसने अपने मामा के लड़के कृष्ण कुमार पटेल, एक अन्य बृजलाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या में प्रयुक्त तमंचे की व्यवस्था केके उर्फ कृष्ण कुमार ने की थी।पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी 20 नवंबर को चोरी की बाइक से तमंचे लेकर घटनास्थल पहुंचे और विजय लाल की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद अनिल पैदल ही गांव चला गया, ताकि किसी को शक न हो। आरोपियों से दो तमंचा दो कारतूस घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक बरामद कर ली है। पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।चार टीमों ने मामले की जांच की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अनिल ने अपनी हत्या के भय से मिंटू की हत्या की योजना बनाई। - सोनम कुमार, डीसीपी, गंगापार