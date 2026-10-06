Prayagraj News: शूटर अरमान को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में किया पेश, सुनवाई के बाद भेजा बिहार जेल

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अदालत ने उससे अधिवक्ता की जरूरत के बारे में पूछा तो उसने निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उसके आवेदन पर सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 दिन बाद की तारीख तय की। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनोज पांडेय ने बताया कि पुलिस ने अरमान की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग नहीं की। ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे वापस बिहार की गया जेल भेजने का आदेश दिया गया। अग्रिम कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर की जाएगी।बता दें कि विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह अधिवक्ता उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अरमान लंबे समय से फरार था। उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसकी तलाश में एसटीएफ समेत पुलिस की टीमें लगी थीं। बिहार में गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर प्रयागराज लाया गया और सोमवार को एससी-एसटी कोर्ट में पेश किया गया।