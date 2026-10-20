दुखद: नहीं रहे वरिष्ठ गीतकार पं. दयाशंकर पांडेय, 90 वर्ष की उम्र में निधन से साहित्य जगत में शोक

उनके निधन पर आज वैचारिकी की ओर से आयोजित शोकसभा में साहित्यकारों एवं प्रबुद्धजनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके निधन को हिंदी गीत-साहित्य की अपूरणीय क्षति बताते हुए उनके साहित्यिक योगदान और स्मृतियों को याद किया। शोकसभा में तलब जौनपुरी, शिवराम उपाध्याय, डॉ. शारदा पाण्डेय, डॉ. रविनंदन सिंह, डॉ. वीरेंद्र तिवारी, विवेक सत्यांशु, डॉ. अमिताभ त्रिपाठी, प्रो. रामकिशोर शर्मा, प्रो. रवि कुमार मिश्रा, के. पी. गिरी, शंभूनाथ त्रिपाठी ‘अंशुल’, शैलेन्द्र जय, डॉ. पारुल सिंह राठौर, सरिता मिश्रा, महक जौनपुरी जैसे रचनाकारों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत गीतकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।